Movimento 2030 propõe reformulação da Estação de Ovar

Na sequência dos “bons exemplos dos municípios vizinhos” (em referência a Vila Nova de Gaia), o Movimento 2030 subiu o tom sobre o tema da estação ferroviária de Ovar.“Gaia pretende aproveitar a sua futura estação de TGV para transformar a rotunda de Santo Ovídio numa praça de tomada e largada de passageiros, bem como para criar um terminal intermodal de transportes, enquanto Ovar continua adormecido e apático, sem reivindicar junto do Governo as justas contrapartidas pelos transtornos que a passagem da linha de TGV vai impor no nosso território”, começou por escrever o movimento em nota de imprensa. O projeto cívico considera que o executivo camarário não está a prestar atenção suficiente à localização privilegiado da estação, que serve de entreposto a cidadãos de vários municípios vizinhos: “Tendo em conta que a estação de comboios de Ovar é a mais próxima a servir as populações de concelhos vizinhos como a Feira e São João da Madeira, entre outros, consideramos que é o momento mais que oportuno para reivindicar a valorização do serviço de transportes a partir de Ovar.”

Leia a notícia completa na nossa edição impressa.