Município de Ovar apoia associações desportivas com 778 mil euros

Valor atribuído às trinta associações sobe relativamente ao ano anterior

O município de Ovar assinou na passada terça-feira, 12 de dezembro, os contratos-programa de desenvolvimento desportivo com as associações do concelho para a época 2023/2024. As 30 coletividades vão ser apoiadas num total de 778 403 euros, valor dividido em três rubricas. A maior fatia, no valor de 618 500 euros é atribuída às atividades regulares. Já para os apoios pontuais é concedido um montante de 90 521.90 euros. O restante valor (69 381.10 euros) está reservado ao apoio ao investimento. Com o reforço total da verba atribuída face à época anterior, a autarquia pretende continuar a apoiar o associativismo desportivo e incentivar a prática desportiva no concelho.

Leia a notícia completa na nossa edição impressa.