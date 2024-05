Município e secretário de Estado do Ambiente reúnem para analisar defesa da costa e Barrinha de Esmoriz

A Câmara Municipal de Ovar recebeu o secretário de Estado do Ambiente, Emídio Sousa, para uma reunião de trabalho na qual foram abordados vários assuntos que preocupam o Município: entre os quais a defesa da costa no Furadouro, Cortegaça e Maceda, assim como o desassoreamento da Barrinha de Esmoriz. A reunião, que aconteceu na passada segunda-feira, 20 de maio, no Salão Nobre da autarquia, resulta de um pedido do presidente da Câmara, prontamente aceite pelo secretário de Estado. “Desde o primeiro momento, afirmei que a defesa da costa era uma das nossas prioridades”, refere Domingos Silva, “e de imediato iniciei contactos com o Governo para reunirmos e tentarmos ultrapassar os problemas que existem”. Durante a reunião, Domingos Silva destacou a urgência de se adotarem medidas eficazes para a proteção da costa, considerando as ameaças da erosão costeira que afetam as comunidades locais. “É imperativo agirmos rapidamente para assegurar a segurança e o bem-estar das populações. A defesa da costa é uma prioridade para o nosso município e contamos com a diligência do Governo para que sejam implementadas soluções eficazes, em particular no Furadouro, em Maceda e Cortegaça”, recordando, entre outros aspetos, a “necessidade de o Governo lançar a obra de requalificação da defesa aderente no Furadouro”.

