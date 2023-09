A paróquia de São Cristóvão de Ovar vai organizar no próximo dia 23 de Setembro, às 21h30, uma Noite de Fados na Igreja Matriz de Ovar. O propósito é angariação de donativos para dar continuidade às obras na igreja que terminaram, recentemente, a sua primeira fase. Os fadistas convidados são Dino Marques, Júlia Silva, Moisés Oliveira e Maria do Céu Correia. Na guitarra vai estar José Manuel e, na viola, Marco Lourenço. A entrada é livre, mas porque o valor arrecadado em donativos ainda está longe do valor total da despesa, continua a apelar-se à generosidade de todos, uma vez que a obra é suportada quase exclusivamente pela paróquia. Poderá fazer o seu donativo para: Paróquia de Ovar: IBAM: PT50 0035 2056 0001 4403 4304 4 (assunto: Obras da Igreja). Caso deseje recibo, envie o comprovativo da transferência para: paroquiadeovar@gmail.com