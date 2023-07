A preparação da nova época já arrancou na Associação Desportiva Ovarense com diversas renovações na equipa sénior e obras no Estádio Marques da Silva, com a construção do novo sistema de rega e reabilitação do relvado.

Depois da renovação do treinador Cajó, a AD Ovarense trata agora de assegurar a permanência de alguns dos nomes de referência do seu plantel e o primeiro nome revelado foi o do capitão Marmelo.

