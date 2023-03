Novo equipamento Raio-X móvel instalado no Bloco Operatório do Hospital de Ovar  

O Bloco Operatório do Hospital Dr. Francisco Zagalo – Ovar (HFZ-Ovar) dispõe, a partir de agora, de um novo equipamento Raio-X (arco em C móvel) com detetor plano, vulgarmente designado por intensificador de imagem. O equipamento oferece, segundo o Hospital de Ovar, “facilidade de utilização comprovada e com capacidades de adaptação futura”. O equipamento permite ligar facilmente a outros sistemas do bloco operatório e à sua infraestrutura hospitalar, através de ferramentas avançadas de conectividade e interoperabilidade, incluindo a transferência de dados sem fios de alta velocidade, para armazenamento de imagem.

