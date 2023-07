O arco-íris chegou a Ovar

Realizou-se no passado sábado a primeira marcha pelos direitos LGBTQIA+ em Ovar. A caminhada, que teve início pelas 15h30 no Jardim Garrett, percorreu algumas das ruas principais da cidade na direção da Câmara Municipal. Na sede da autarquia, houve lugar à leitura do manifesto da organização, assim como o microfone aberto à participação do público. Não havendo registos de anteriores iniciativas deste género, é difícil qualificar a adesão da população, mas marcaram presença cerca de meia centena de pessoas. Sob o lema “Em Ovar existimos, em Ovar queremos ficar.” os manifestantes, na sua maioria jovens, gritaram palavras de ordem, exibiram slogans e bandeiras afetas à causa, nomeadamente da comunidade transsexual, pansexual ou não binária. Reivindicam direitos iguais e menos discriminação em espaços públicos como hospitais ou escolas.

