O prazer absoluto da revolta

Foi com sorrisos e reencontros que o povo de Ovar saiu à rua no último sábado para a segunda manifestação “Acorda Ovar! Pela tua saúde!”, organizada pela plataforma Coração Vareiro. O ponto de encontro foi a estação de caminhos de ferro da cidade, que juntou logo pela manhã alguns milhares de manifestantes de todas as idades e de todas as zonas do município. A marcha “de luto” pela saúde dos ovarenses terminou em frente ao tribunal, com música e um discurso da organizadora da ação, Lígia Pode. Segundo testemunhos de populares, esta manifestação juntou mais pessoas do que a anterior.

À mobilização aderiram todos os partidos políticos com representação no município, exceção feita ao PSD. O Presidente da Câmara e/ou elementos do seu executivo também não foram vistos.

