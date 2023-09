Órgãos concelhios da JSD Ovar têm novos líderes

No sábado, dia 9 de Setembro, a concelhia da Juventude Social Democrata de Ovar realizou eleições para a Comissão Política e Mesa do Plenário que decorreram na sede do PSD/JSD Ovar. Fernando Marques, 27 anos, licenciado e mestre em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e natural de Cortegaça, foi eleito Presidente da Comissão Política Concelhia. Na anterior Comissão Política era um dos vice-presidentes da estrutura. Para a mesa do Plenário, Jorge Miguel Silva, 29 anos, também natural de Cortegaça, licenciado em Administração Pública e mestre em Gestão e Planeamento em Turismo pela Universidade de Aveiro, foi reeleito presidente do órgão.

