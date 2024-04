Orlando Sá: “O roubo do património de Cortegaça pode atingir 10 milhões de euros.”

É um dos notáveis de Cortegaça e, pode dizer-se, do concelho: Orlando Sá, empresário e empreendedor da EXPORPLAS, procurou ao longo da vida estender o domínio da sua participação pública a outras áreas, como o provam a presidência da Assembleia da sua freguesia por quatro vezes – fora as inúmeras ações de mecenato em prol da sua terra.

Hoje, com 80 anos, apesar do desgaste visível na relação com os autarcas da freguesia e do concelho, permanece incansável na defesa da vila. O processo de loteamento que tem levado à desflorestação do Buçaquinho (que recentemente denunciou ao N) é uma luta que promete levar até às últimas consequências.

No concelho de Ovar, é uma figura conhecida. Para os leitores dos concelhos vizinhos (Feira e Espinho), quem é Orlando Sá?

Orlando Sá (O.S.) – Nasci em Cortegaça há 80 anos, no seio das famílias Caldeira (pai) e Costa e Silva (mãe) e amo esta terra. Sou uma pessoa que começou como operário na SICOR – fábrica de cordoaria – com 11 anos e, mais tarde, fui viajante a representar uma empresa de comércio cá da terra, especialmente em Angola e Moçambique.

Hoje, é um dos maiores empresários da região…

É verdade, mas isto não caiu do céu, como alguns pensam. Demorei cinquenta anos a construir empresas com noites sem dormir para poder cumprir os deveres com os meus clientes, fornecedores e colaboradores. Estou onde estou porque, mais tarde, me liguei à EXPORPLAS e acabei por comprá-la na totalidade. Hoje a EXPORPLAS é considerada uma das melhores empresas da região, exportando para 55 países e dando emprego a 321 pessoas, que merecem o meu maior carinho, e todos sabem a forte ligação que têm comigo e o apreço que lhes tenho. Fui autarca e, sempre que me pedem ou eu vejo que há uma necessidade na freguesia, estou disponível para ajudar a terra e as pessoas. Eu dou, não tiro.

