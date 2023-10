Ovar apresenta Indoor Thoughts com Joana Carvalhas

Concerto Sozinho em Casa #10

O Museu Júlio Dinis vai apresentar Indoor Thoughts com Joana Carvalhas no dia 13 de Outubro, sexta-feira, às 21h30. A artista vai exibir um concerto experimental e polivalente ao ritmo do seu violino.

Loops, improvisações e um violino… Três elementos que normalmente não são apresentados em simultâneo no mesmo palco. Determinada a mudar (e inovar) os estilos musicais associados ao violino, Joana Carvalhas apresenta um projeto de música original em que, para além de explorar novas texturas e sons no seu instrumento, ainda improvisa sobre diversas harmonias, percute ritmos no tampo harmónico e até se expressa usando a sua voz em alguns momentos da atuação.

Leia a notícia completa na nossa edição impressa.