Ovar apresenta performance “VARIAÇÕES PARA PIÕES”

Ensaio aberto e apresentação da investigação

A estreia de “Variações para Piões” n.º 1 em “O Museu Como Performance, Museu de Arte Contemporânea da Fundação de Serralves, 2020”, vai realizar-se no dia 7 de Janeiro, sábado, pelas 17h30, no Museu Escolar Oliveira Lopes.

O pião mais antigo até hoje encontrado data do século 35 a.C. (6.000 anos). Existem vestígios e relatos da sua existência desde a escrita à pintura e, ao longo da história, os piões foram concebidos numa variedade extensa de formas e materiais. Piões feitos de frutas, nozes, bolotas e sementes foram descobertos entre tribos indígenas um pouco por todo o mundo. Desde jogo lúdico a objeto de adivinhação mágico, o pião está associado a uma miríade de utilizações, simbologias e mitos.

No contexto da investigação teórico-prática “Variações para Piões” faz-se uso do pião como instrumento musical. Procuram-se as relações físicas do movimento giroscópico do pião e as potencialidades sonoras da forma e do movimento do mesmo em contacto com diferentes matérias e suportes, através de exercícios de apropriação e recontextualização do pião para a produção musical contemporânea.

A entrada é gratuita.