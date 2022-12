Ovar: Bosch e Universidade do Porto apresentam resultados do projecto de inovação para cidades inteligentes

Projecto “Safe Cities” apresenta tecnologias IoT para cidades seguras

A Bosch e a Universidade do Porto apresentaram, no dia 13 de Dezembro, na passada terça-feira, os resultados do projecto de inovação Safe Cities, cujas soluções criadas visam antecipar e responder aos desafios que se colocam às sociedades urbanas modernas.

O projecto representou um investimento de 16 milhões de euros e a integração de 28 novos colaboradores na unidade da Bosch em Ovar, e 87 investigadores na Universidade do Porto.

