Ovar: Concerto Sozinho em Casa #8

FIRST STEP com Lucas Oliveira

O Museu Júlio Dinis de Ovar recebe o saxofonista Lucas Oliveira no dia 28 de Outubro, pelas 21h30. 45 minutos ao som do Jazz. A entrada é gratuita com lotação limitada.

Lucas Oliveira estuda saxofone e cultiva uma profunda paixão pelo jazz, movido pela vontade de tocar e de aprender mais. Neste concerto pretende revelar ao público algumas composições e ensaios introspectivos em construção, onde o saxofone será sempre o protagonista.

