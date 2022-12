Ovar é um dos 50 Municípios distinguidos com o Galardão Autarquia Solidária

Ovar foi um dos 50 municípios portugueses recentemente distinguidos com o Galardão Autarquia Solidária, atribuído no âmbito do programa CIDADE SOCIAL que visa o desenvolvimento de um sistema de reconhecimento público de boas práticas através da atribuição de galardões a municípios e freguesias que implementem programas comunitários que contribuam para o desenvolvimento de sociedades mais solidárias e equitativas.

Ana Cunha, vereadora do Desenvolvimento Social e Saúde, esclarece que Ovar foi distinguida pelo seu trabalho em prol da comunidade e do seu desenvolvimento sustentável e solidário. Adiantando que “fazer parte desta Rede de Autarquias Solidárias permite, não só, o reconhecimento e certificação das boas práticas como, também, a partilha de ações e programas, acesso a formação sobre temas da área social com apresentação de práticas de intervenção inovadoras e o acesso a dinâmicas de rede e grupos de trabalho”.