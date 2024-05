Ovar em Jazz com balanço positivo

O festival Ovar em Jazz continua a ser uma das marcas da programação cultural do concelho. Concertos, conversas, oficinas, espaços de experimentação e partilha: muitas foram as viagens musicais (e extra-musicais) durante quatro dias. Terminada mais uma edição, que decorreu de 17 a 20 de abril, a iniciativa provou que é uma aposta consolidada, com capacidade de atração de públicos em toda a região e também em vários pontos do país, sendo um dos poucos palcos nacionais da música jazz fora dos grandes centros urbanos e dos grandes festivais de música de massas. Ao longo dos anos, o Ovar em Jazz tem conseguido espalhar a melodia pela cidade e concelho, despertando no público o gosto por este género musical. Mais do que um evento de nichos, esta iniciativa tem tentado trazer o jazz para todos.

