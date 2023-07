“Ovar Game Day” da Câmara de Ovar reúne centenas de jovens

1ª edição da iniciativa da autarquia vareira ultrapassa todas as expectativas

O “Ovar Game Day”, um evento interactivo e pedagógico destinado aos jovens entusiastas de videojogos, “superou todas as expectativas da Câmara Municipal de Ovar”. A iniciativa, organizada pela autarquia vareira, aconteceu no passado sábado, 15 de julho, na Escola de Artes e Ofícios, reunindo centenas de jovens de todas as freguesias do concelho. “Com uma programação diversificada, o “Ovar Game Day” ofereceu aos participantes uma experiência repleta de diversão, aprendizagem e interacção. Desde a presença de Youtubers e influencers do universo dos videojogos até à oportunidade de experimentar consolas e vivenciar a simuladores de realidade virtual, o evento cativou os jovens do concelho e serviu para os sensibilizar para a importância de terem uma abordagem equilibrada e saudável em relação aos videojogos”, lê-se na nota de imprensa enviada pela Autarquia.

