Ovar integra ULS de Aveiro: o que pensam os ovarenses

A notícia da semana em Ovar não foi mais do que uma confirmação do que já se perspetivava e comentava: a partir de 1 de janeiro de 2024, o Hospital Dr. Francisco Zagalo passará a integrar a Unidade de Saúde Local (ULS) de Aveiro, por ordem do Ministério da Saúde. Consuma-se assim a mudança da referenciação dos utentes para a capital de distrito, que deixam de estar alocados à ULS Entre Douro e Vouga de Santa Maria da Feira, apesar das reivindicações populares e da mudança de posição da Câmara Municipal.

O Jornal N foi para a Praça das Galinhas, no centro da cidade de Ovar, à procura de saber o que pensam os ovarenses de várias faixas etárias sobre o assunto.

Leia a notícia completa na nossa edição impressa