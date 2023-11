Ovar reduz a área de Reserva Ecológica para instalar três centrais fotovoltaicas

O município vai ficar com menos 23,9 hectares de Reserva Ecológica Nacional (REN) para os afetar à construção de três centrais solares fotovoltaicas, de forma a diminuir a pegada carbónica, avança a autarquia. A desafetação entrou no dia 31 de outubro.

O presidente da Câmara destacou o impacto residual na mancha de área protegida (cerca de 2/3 do território) ao mesmo tempo que se dá espaço para mais um investimento em energias renováveis.

A desafetação autorizada pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC) abrange três áreas de dunas na União de Freguesias de Ovar, São João, Arada e São Vicente de Pereira Jusã, todas elas requeridas para empreendimentos energéticos privados: a Gerawatt Energy Partners (ficará com a gestão de duas centrais solares instaladas junto à A29) e a Sustainable Energy Sistems (responsável pela gestão de uma unidade de produção para autoconsumo no Furadouro). De ressalvar que as estruturas serão amovíveis.

Depois, se aplicável, a localização de cada projeto implicará igualmente uma consulta à Direção-Geral dos Recursos da Defesa Nacional no âmbito da servidão militar devido à proximidade da Base Aérea de Maceda, e outra à Infraestruturas de Portugal, no âmbito do Estatuto das Estradas da Rede Rodoviária Nacional.

Prevê-se que o funcionamento pleno dos equipamentos ao serviço do município ocorra a partir de 2025.