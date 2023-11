Ovar tem seis causas a concurso no Bairro Feliz do Pingo Doce

Arrancou no passado mês de Outubro a fase de votação do Bairro Feliz do Pingo Doce em 29 lojas do distrito de Aveiro. Até 25 de Novembro, cada loja Pingo Doce terá duas causas a votação, sendo que a mais votada pela vizinhança irá receber um donativo de até 1.000 euros para ser concretizada. Para votar no projecto que gostariam de ver tornado realidade, os clientes Pingo Doce vão receber uma moeda Bairro Feliz por cada 10 euros em compras (máximo de 3 moedas por compra), que deverão colocar no mealheiro correspondente à causa que acreditam que terá um maior impacto no bairro. Os projectos mais votados pela comunidade de cada Bairro serão anunciados no último dia da votação, depois da pesagem dos mealheiros em loja.

Em Ovar há 10 projectos a votação, que aguardam com expectativa os resultados.

A Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola 1 do 1 Ciclo do Ensino Básico dos Combatentes de Ovar concorre com o projecto “A Fantasia no Parque Infantil da Nossa Escola”, cujo intuito é a criação de um parque infantil para o recreio. “Se formos a ideia mais votada, juntamente com os professores, vamos dinamizar o parque com horta, quinta pedagógica e outros elementos para tornar o espaço agradável e com actividades ao ar livre, para proporcionar momentos de diversão para as nossas crianças.”, argumentam. A Santa Casa da Misericórdia de Ovar pede ajuda para alimentar a Patas, uma cadela labrador, certificada para a interacção com pessoas em situação de isolamento e/ou com défice cognitivo. Vive no Lar e é reconhecida por todos os utilizadores da Instituição. Caso vença, a causa “Pelos Nossos Idosos” vai poder fornecer alimentação e bens essenciais para prestação dos cuidados da Patas. As duas instituições são os vizinhos do Pingo Doce em Aquilino Ribeiro.

