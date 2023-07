Ovar tem seis empresas com Estatuto INOVADORA´23

Setecentas e noventa empresas portuguesas receberam, no final de junho, o Estatuto INOVADORA´23 da COTEC Portugal, entre as quais, seis pertencem ao concelho de Ovar. Na lista das empresas premiadas, encontramos as PME (Pequenas e Médias empresas): GENAN, S.A.; Polipop – Espumas Técnicas, Lda; Jacinto Marques de Oliveira – Sucessores, Lda e SICOR – Sociedade Industrial de Cordoaria, S.A.. No grupo das Mid-Cap, Ramada Aços, S.A. e SORGAL – Sociedade de Óleos e Rações, S.A.. Lançada em 2021, esta é a terceira edição do Estatuto Inovadora COTEC, que visa premiar a inovação, a robustez financeira e a prestação económica do tecido empresarial nacional. Este ano, foram recebidas 1184 candidaturas à distinção, o que representa um recorde no número de candidaturas e um aumento de 21% por cento comparativamente aos estatutos atribuídos no ano anterior. Fruto de uma parceria com o sector financeiro, o Estatuto INOVADORA é uma marca que reforça a reputação e prestígio das empresas e permite aceder a condições de financiamento mais favoráveis junto do sector financeiro.