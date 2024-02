Ovar vai ter três novas praias este Verão

A Câmara de Ovar propôs três novas praias à Agência Portuguesa do Ambiente: Santa Marinha, Praia Velha dos Pescadores e Furadouro Sul. De acordo com uma lista provisória avançada pela APA, Portugal contará com 506 praias vigiadas entre maio e outubro, distribuídas pelo litoral e interior, sendo 351 na costa e 155 no interior. Estas praias contarão com 25 nadadores-salvadores contratados pela autarquia para monitorização e salvamento. Além do reforço na segurança através de nadadores-salvadores, outras medidas incluem a presença de bombeiros e da Polícia Marítima para garantir a proteção dos banhistas.

Leia a notícia completa na nossa edição impressa.