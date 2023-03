Ovar vive período Pascal com celebrações ímpares

Solenidades da Quaresma e Semana Santa de Ovar de 22 de Março a 9 de Abril

A singularidade das celebrações ovarenses durante o período da Quaresma e da Páscoa têm, a partir deste ano, ainda mais relevância, depois de terem sido integradas na Rede Europeia de Celebrações da Semana Santa e Páscoa.

Marcado por um território religioso ímpar, o concelho de Ovar vive com grande intensidade as celebrações do ciclo pascal. Não é, pois, de estranhar, que a programação apresentada pela Comissão da Quaresma e Solenidades da Semana Santa de Ovar para este período seja extensa e diferenciada. Para além da agenda litúrgica e das procissões, o programa oferece ainda momentos culturais relacionados com a época pascal.

