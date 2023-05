Ovarense sucumbe no prolongamento

Vareiros obrigados a vencer o próximo jogo para evitar eliminação

O Benfica fez o 2-0 nas meias-finais da Liga Betclic Masculina, com recurso a prolongamento, garantindo a vitória por 91-79 diante da Ovarense.

A formação de Ovar começou melhor e logo no 1º quarto demonstrou que queria empatar a série. O parcial de 17-27 a abrir o jogo teve, no entanto, resposta dos homens da casa que conseguiram ir para o tempo de descanso com um ponto de vantagem (39-38). No regresso dos balneários o encontro continuou a pautar-se pelo equilíbrio entre os dois conjuntos que se foram digladiando pela liderança da partida. A Ovarense tomou a dianteira do encontro nos últimos minutos do tempo regulamentar e, apesar de estar na dianteira do marcador a pouco mais de cinco segundos do fim (73-76), permitiu o empate pelo base do Benfica Toney Douglas, praticamente em cima da buzina, forçando o prolongamento. Nos cinco minutos extrarregulamentares, impulsionado pelo público da casa, o Benfica disparou para um parcial de 15-3 e fixou o resultado em 91-79.

Betinho Gomes (30 pontos, 8 ressaltos, 3 assistências, 2 desarmes) foi a estrela maior do jogo, bem secundado por Toney Douglas (21 pontos, 6 ressaltos. 3 assistências) e Terrell Carter II (18 pontos, 7 ressaltos, 3 assistências, 4 desarmes). Do lado da Ovarense, Render Woods (26 pontos, 4 ressaltos, 3 assistências, 1 roubo de bola), Isaiah Johnson (22 pontos, 11 ressaltos, 4 assistências, 1 roubo de bola) e Brandon Peel (16 pontos, 9 ressaltos, 3 roubos de bola, 1 desarme) assumiram o protagonismo.

O jogo 3 da meia-final entre vareiros e águias joga-se amanhã, com a Ovarense a receber o Benfica na Arena de Ovar pelas 19h. O encontro conta com transmissão em direto na FPBtv e na RTP2.

Créditos da fotografia: Federação Portuguesa de Basquetebol