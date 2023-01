PCP solidário com protesto dos pescadores em Esmoriz

A Comissão Concelhia do PCP de Ovar fez saber que se junta aos protestos dos pescadores da majoeira pela reposição do valor das licenças e pela igualdade no apoio à gasolina.

Segundo o partido, “dois anos depois, o Governo PS ainda não cumpriu o que prometeu aos pescadores”.

“Em outubro de 2020, inesperadamente, os pescadores de Ovar foram confrontados com o aumento desmedido da licença para pesca da majoeira, prática que exercem no período do Outono/Inverno para garantir rendimentos em época que estão impossibilitados de recorrer a outros métodos de pesca para satisfazer as suas necessidades elementares. Há dois anos estes pescadores foram informados que o montante das licenças para a pesca com majoeira ascenderia ao valor de 73,82 Euros, longe dos habituais 9,98 Euros, portanto mais 63,84 Euros do que o valor tributado em anos anteriores”, esclareceu o PCP.

