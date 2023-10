Projeto Fora de Portas premiado pelo BPI e Fundação “la Caixa”

O Centro Comunitário de Esmoriz foi laureado com o Prémio Capacitar, uma iniciativa do Banco BPI e da Fundação “la Caixa”, que vai na 14ª edição. O prémio vem reconhecer e apoiar o desenvolvimento do Projeto Fora de Portas, uma iniciativa inovadora na área da saúde mental comunitária. Em reação à entrega da distinção, o Centro Comunitário descreveu a iniciativa como “uma nova resposta para a comunidade… porque se é verdade que sem saúde mental, não há saúde (SNS)… sem saúde, não existe inclusão social e sem inclusão social, não há qualidade de vida e sem qualidade de vida, não se vive, sobrevive-se”.

