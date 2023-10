PSD apresenta projecto de resolução que recomenda ao governo a referenciação de utentes de Ovar para Entre Douro e Vouga

Iniciativa da deputada Carla Madureira

O PSD acaba de entregar na Assembleia da República um projecto de resolução que recomenda ao governo a referenciação dos utentes de Ovar para a Unidade Local de Saúde de Entre Douro e Vouga. O documento, iniciativa da deputada Carla Madureira, refere as sucessivas perdas na área da saúde de que aquele concelho tem sido vítima, reclamando a reabertura das unidades de saúde encerradas. “A referenciação dos utentes de Ovar para a Unidade Local de Saúde (ULS) da Região de Aveiro está a unir os cidadãos daquele concelho, preocupados com os transtornos que a medida implica, dado que o encaminhamento para a ULS de Santa Maria da Feira teria ganhos significativos. A preocupação não é de agora, tendo os argumentos sido defendidos em diversas sedes” – pode ler-se logo na abertura do projecto de resolução. Recorde-se que já em janeiro de 2023 o PSD questionara o ministro da Saúde sobre a reorganização proposta, fazendo eco das preocupações tornadas públicas no concelho de Ovar, o que levou a tutela, na resposta, a assumir que o Hospital Francisco Zagalo vive “grandes constrangimentos”. Assim, para os social democratas, é “imperativo que os utentes do SNS mantenham o actual fluxo de referenciação, que acumula com a referenciação para os locais mais próximos da sua residência, logo, com menor impacto para todos os utentes – seja para Santa Maria da Feira ou Vila Nova de Gaia – e não para outros locais mais distantes apenas por imposição administrativa ou contratual do Ministério da Saúde”.

Leia a notícia completa na nossa edição impressa.