PSD Ovar felicita Salvador Malheiro por presidir à Comissão de Ambiente e Energia

Social democratas realçam também a nomeação de Carla Madureira como Adjunta da Secretária de Estado da Inclusão

Na sequência da designação de Salvador Malheiro para presidir à Comissão de Ambiente e Energia da Assembleia da República, o PSD Ovar emitiu um comunicado de felicitação ao antigo presidente de Câmara pelo feito, “sabendo da importância das questões ambientais para o concelho e para o país”. A comissão acrescentou que o “currículo académico”, a “experiência profissional na área da energia”, a juntar à “capacidade política e experiência autárquica” são garantias de que Salvador Malheiro “exercerá essa função com total competência, mérito e saber”. Atendendo aos problemas ambientais no concelho, o PSD Ovar está convencido de que a designação de um ovarense deve “ser encarada com esperança”.

