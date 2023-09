Randstad Open Days chega a Ovar

A Randstad organiza, no próximo dia 20 de Setembro, na sua delegação em Ovar, a iniciativa Randstad Open Days, para abrir portas aos candidatos que procuram emprego através dos serviços da empresa.

Neste Open Day, a Randstad pretende proporcionar oportunidades para encontrar o emprego certo através do esclarecimento de dúvidas com especialistas da área dos recursos humanos e também de workshops com dicas e participação em rápidas entrevistas.

Os interessados em participar deverão realizar a sua inscrição na página da iniciativa, com a escolha do dia e local da sua conveniência.