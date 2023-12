Reveladas as fotografias vencedoras do Imagens Dispersas

Após a realização do 19º Encontro Internacional de Fotografia de Natureza Cidade de Ovar nos dias 9 e 10 dezembro na Galeria do Centro de Arte de Ovar, a Associação Amigos do Cáster revelou durante a semana as fotografias premiadas na competição “Ambiente Imagens Dispersas”.

Na categoria “Prémio do Público”, venceu com 86 votos “A tritónia depois da chuva” do ovarense Ricardo Bastos da Silva. No prémio para alunos de escolas, a fotografia “Actiniaria” de Margarida Coelho Pinto ficou no primeiro lugar. Já na secção “Prémio Ovar”, foi premiado o fotógrafo Mário Lisboa com a foto “Endless Horizons” [Horizontes infinitos] captada no arquipélago de Svalbard, na Noruega.

Leia a notícia completa na nossa edição impressa.