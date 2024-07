Salvador Malheiro defende “caso de excelente gestão florestal” da mata de Ovar

O deputado do PSD Salvador Malheiro afirmou não fazer sentido reavivar a polémica em torno da floresta de Ovar, anunciando o voto contra do seu partido em relação a iniciativas parlamentares sobre o tema. Intervindo no plenário da Assembleia da República, o antigo presidente da autarquia vareira classificou como “caso excelente de gestão florestal” a intervenção que vem sendo seguida naquele “pulmão” ovarense. “Esta polémica teve outros episódios no passado e a Secretaria de Estado das Florestas anterior, e bem, decidiu instaurar um inquérito, tendo concluído que tudo estava a decorrer dentro da normalidade, não existindo qualquer corte massivo [de pinhal]” – vincou Salvador Malheiro no debate em plenário de iniciativas em torno do perímetro florestal das dunas de Ovar. O deputado natural de Esmoriz afirmou-se, na ocasião, “perplexo” com as iniciativas, dizendo presumir que “pelo menos, tenham ido visitar o local” estando, agora “a propor recomendações ou a recomendar tarefas que já foram feitas ou que estão a ser feitas e, sobretudo, a reavivar uma polémica que já não faz qualquer sentido”.