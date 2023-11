Salvador Malheiro é um dos palestrantes do 11.º Fórum Energia

A 11.ª edição do Fórum Energia, que se realiza nos próximos dias 21 e 22 de novembro no Laboratório Nacional de Engenharia Civil, volta a colocar na agenda o lançamento do concurso para a gestão das redes de eletricidade em baixa tensão, dando primazia à visão dos municípios que detêm estas concessões.

Na mesa-redonda do painel “Baixa tensão: a hora dos municípios?”, quatro oradores vão analisar o impacto do atraso no lançamento do concurso para a baixa tensão na dinamização da transição energética à escala municipal, mas também as linhas de ação que os municípios estão a considerar para dar resposta a este impasse, antecipando assim o que pode trazer o futuro próximo.

