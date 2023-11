Santa Catarina celebrada com três dias de festa

Em Ovar, os dias 24, 25 e 26 de Novembro foram dedicados às Festas em Honra de Santa Catarina. As celebrações iniciaram-se na sexta-feira, com a recitação do Terço, seguida da actuação do grupo Tieta do Agreste. O dia de sábado foi também de fé, com a celebração de uma eucaristia solene em honra de Santa Catarina, presidida pelo padre Victor Pacheco. Jorge Guerreiro, fogo-de-artificio e DJ Rui Marques preencheram o serão.

A manhã de domingo começou cedo, com a recolha da mordoma acompanhada pela Banda Filarmónica Ovarense. As celebrações da tarde começaram com o Desfile de Saudação com a Banda Filarmónica Ovarense e com a Fanfarra dos Bombeiros Voluntários de Ovar. Seguiu-se a celebração de mais uma eucaristia tendo, logo se seguida, saído à rua a majestosa procissão com a participação, mais uma vez, da Banda Filarmónica Ovarense e da Fanfarra dos Bombeiros Voluntários de Ovar. O concerto da Banda antecedeu o encerramento dos festejos e a passagem de testemunho.