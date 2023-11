23 anos de serviço social do Centro Comunitário de Esmoriz

O Centro Comunitário de Esmoriz completou esta semana 23 anos de existência e de serviço à comunidade. A IPSS começou, nos primeiros anos de atividade, por se centrar mais no apoio social em Esmoriz e Cortegaça, mas atualmente contém projetos nas diferentes freguesias do concelho de Ovar: Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental, Centro de Convívio Intergeracional “O Farol”, “Abispa-te”, “Integraovar”, “Conte(x)to”, “Dá a Volta”, entre outros.

Nas redes sociais, o CCE assinalou o dia de aniversário ao destacar um “verdadeiro trabalho comunitário” que contribuiu para “a melhoria da vida de muitas das nossas pessoas”. “Isto é a nossa maior alegria e a energia que precisamos para continuar.” A instituição aproveitou ainda para deixar “um agradecimento especial aos nossos utentes, aos nossos colaboradores (atuais e passados) e aos nossos voluntários”, assim como às direções, autarquia e patrocinadores: “Esta missão só é possível executar com as sinergias de todos, entidades públicas, privadas, trabalhadores da instituição, voluntários, utentes e muitos outros que ao longo de quase três décadas de trabalho no terreno confiam em nós e acolhem as nossas propostas e desafios.”

Em declarações prestadas ao N, a diretora técnica Jacinta Valente considera que o melhor legado que o Centro Comunitário construiu ao longo destes 23 anos foi “o exemplo de coragem e resiliência nas adversidades e dificuldades do dia a dia que encontramos na nossa comunidade”. Essa coragem é o combustível para a instituição manter a ambição de procurar “novos recursos e instrumentos para dotar a população mais vulnerável de competências que possam potenciar a sua autonomia, bem-estar e felicidade”.

Para o futuro, Jacinta Valente garante que este passa por conservar o rigor e reforçar os conhecimentos: “O nosso compromisso para o futuro é o de mantermos o rigor na gestão, o sonho e a ambição de construir a solidariedade social e o inconformismo face às desigualdades, enfrentando cada dia com renovada energia e esperança, alicerçada na nossa experiência e conhecimento técnico.”, completou.

Créditos: Centro Comunitário de Esmoriz