Ovar prepara-se para celebrar o Dia do Município

Câmara Municipal de Ovar apresenta agenda repleta de actividades e inaugurações para celebrar o Dia da Cidade, 25 de Julho, o dia de todos os ovarenses. Com uma agenda repleta de surpresas, é assim que o concelho ovarense pretende comemorar o dia da cidade em grande. As comemorações iniciaram no dia 22 de Julho no Centro de Arte de Ovar, com a estreia de “Sabão Potassa- Estórias D´Alma Lavada”. Uma coprodução da Câmara Municipal de Ovar e Sol D´Alma. Hoje, dia 25 de Julho, terça-feira, pelas 9h30, começaram as festividades com a Guarda de Honra dos Bombeiros Voluntários do Concelho de Ovar, na Praça da República. Às 10h, no Centro de Arte de Ovar vai realizar-se uma sessão solene evocativa do Dia do Município. À tarde, pelas 14h30, em São João de Ovar, serão inauguradas as obras de requalificação e realizada uma visita à Escola de São João de Ovar. Pelas 16h, terá lugar a consignação da empreitada da Rua Vale Guimarães. Segue-se, às 17h, em São Vicente Pereira, a Inauguração do Parque de Lazer e Bem-Estar de S. Vicente Pereira, e a apresentação do projecto “Águas Residuais do Sistema de S. Vicente Pereira (PAR100)- 2ª Fase A- Ovar” (uma obra da AdRA- Águas da Região de Aveiro). As comemorações findam pelas 19h, com uma eucaristia solene dedicada ao padroeiro de Ovar, São Cristóvão, na Igreja Matriz de Ovar.