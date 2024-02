Tarde de convívio na sede do rancho de S. Vicente de Pereira

A Comissão de Festas da Nossa Senhora da Boa Viagem, em São Vicente de Pereira, realizou este domingo um peditório pelas ruas da freguesia, tendo em vista a angariação de fundos para as próximas celebrações, que estão previstas para o mês de agosto. Recorde-se que a realização das festas foi retomada no ano passado após um período de interregno provocado pela pandemia. O dia terminou na sede do Grupo de Folclore Jusã, com um serão de comes e bebes com sandes de rojões e cachorro, ao qual se seguiu o leilão das oferendas em honra da santa padroeira.