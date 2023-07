Tasquinhas de Cortegaça com programa recheado

A Festa das Colectividades de Cortegaça encerraram este Domingo, depois de cinco dias de festa rija. Pelo palco do evento passaram o Grupo de Dança MTV, a Banda Dharma, José Alberto Reis, DJ Gil Vaz, Big Bottle Band, Trio D’Elite, DJ Marco Leite, Rey Brandão, Made In, Remédio Santo, Zé Amaro, Jorge Bandeira e Banda Polk. No programa houve ainda espaço para os mais novos com o “Baú do Contador”, insufláveis e o palhaço Bataté. Para os que gostam de exercício sem esforço aparente, Sandra Oliveira realizou duas sessões de zumba. Naturalmente, que tudo isto foi acompanhado pelos petiscos característicos das tasquinhas que, durante dois fins-de-semana, trouxeram a Cortegaça centenas de festeiros.