Torrão do Lameiro e Furadouro recebem o galardão “Praia Qualidade de Ouro”

Perto do arranque de mais uma época balnear, duas praias do Município de Ovar receberam o galardão “Praia Qualidade de Ouro”, atribuído pela Quercus – Associação Nacional de Conservação da Natureza. Assim, à Praia Torrão do Lameiro/Marreta, que já hasteava a bandeira em 2023, junta-se a Praia do Furadouro. Esta distinção prende-se com a qualidade excelente da água, considerando, entre outros critérios, o histórico de análises oficiais dos últimos cinco anos. “Este é um galardão muito importante que demonstra que o Município de Ovar tem feito uma gestão responsável das suas praias e vem reforçar a confiança dos banhistas na qualidade ambiental da água”, destaca Domingos Silva, garantindo que a “promoção de um turismo sustentável, assente na valorização e preservação dos seus recursos naturais é prioritária”. Com a atribuição destes galardões, o autarca volta a destacar a “importância das praias na dinâmica económica do município”, reforçando a urgência de uma intervenção profunda, para além das obras que já estão previstas para o final desta época balnear no Furadouro, que permita “combater de forma eficaz e definitiva a erosão costeira que se tem vindo a agravar nos últimos anos”.

