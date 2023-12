O Accessible People Mover (APM), um veículo elétrico para transportar pessoas com deficiência, vai ser produzido na fábrica da Toyota Caetano em Ovar. Na qualidade de parceira mundial de mobilidade do Comité Olímpico Internacional (COI) e do Comité Paraolímpico Internacional (IPC), a Toyota acaba de revelar dois novos produtos de mobilidade inclusiva para os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de Paris 2024.

