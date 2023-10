Transportes Públicos em Ovar: PCP exige “menos propaganda e negócio e mais serviço público”

Lembrando as denuncias já apresentadas sobre as “graves lacunas na política de mobilidade” do território da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro (CIRA), nomeadamente no concelho de Ovar, a Comissão Concelhia de Ovar do Partido Comunista Português (PCP) emitiu um comunicado sobre o serviço prestado pela nova solução de transportes públicos rodoviários, a Busway, apresentada pela autarquia no passado mês de Julho.

O PCP diz mesmo que a referida apresentação serviu para “tecer grandes elogios ao intenso trabalho conjunto entre a Comunidade Intermunicipal e as 11 câmaras municipais com o novo operador, precisamente para mitigar a falta de ligações de transportes públicos no território da CIRA mas também entre esta Comunidade Intermunicipal e outras contíguas”.

Lembrar que a CIRA anunciou a disponibilização de vários autocarros para servir os utentes da região, e mais de uma centena de linhas para percorrer 3200 quilómetros dos 11 municípios da Região de Aveiro, a partir de Agosto de 2023. Esta medida, propôs ainda incluir cerca de sete dezenas de linhas municipais, quase duas dezenas de linhas intermunicipais e 20 linhas inter-regionais.

Leia a notícia completa na nossa edição impressa.