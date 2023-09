UFO oferece material desportivo a jovens e promove cursos para maiores de 55

A União de Freguesias de Ovar, São João, Arada e São Vicente de Pereira vai oferecer vouchers no valor de 9 a 15 euros aos alunos do 1.º ciclo inseridos nos escalões A e B para a aquisição de artigos desportivos na loja Sportzone de Ovar localizada no Shopping Vida.

Este vale destina-se aos alunos do 1.º ciclo matriculados nos estabelecimentos de ensino da rede pública do território da UFO. Os vales serão distribuídos pelos três agrupamentos escolares, aos encarregados de educação dos alunos beneficiários.

