Um sonho de Criança em nome das crianças do IPO do Porto

O Centro de Arte de Ovar vai ser palco de mais um evento realizado pelo Grupo de Jovens ASAS – Anjos Solidários. A acontecer no dia 1 de Dezembro, pelas 21h, “Um sonho de Criança” trata-se de um espectáculo de teatro musical solidário em prol dos resistentes da Ala Pediátrica do IPO do Porto, para os quais reverterá, na totalidade, a angariação de fundos resultante desta iniciativa.

“Sê solidário e abraça esta causa, ajudando a realizar o sonho de tantas crianças que precisam da nossa ajuda”, é o apelo deixado pela organização, que explica que “a missão é nobre e bem simples: realizar sonhos de crianças e jovens com doenças muito delicadas, proporcionando-lhes um dia mágico e inesquecível”.

Manuela Santiago, coordenadora do Grupo de Jovens, diz mesmo que “concretizar sonhos pode ser mais fácil do que parece” e apela a todos para estarem presentes no espectáculo, cuja entrada tem o valor de cinco euros.