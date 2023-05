Vareiros deixam escapar pódio

Amargo de boca no fecho da época, e ainda com a decisão da AFA sobre o jogo ante a União de Lamas a pairar no horizonte: a AD Ovarense perdeu o terceiro lugar do campeonato para a ADC Lobão, ao sair derrotada no São Tiago por 1-0.

Apesar da expulsão direta do guarda-redes do Lobão, Hugo Carvalheira, por defesa com as mãos fora da grande área, ainda na primeira parte, a equipa de Cajó sucumbiu ao ambiente frenético que catapultou a equipa da casa rumo à vitória.

A certa altura, parecia ser a Ovarense em inferioridade numérica. Esse ascendente da turma de Miguel Oliveira foi consumado a cinco minutos do fim, com o goleador Everton a corresponder afirmativamente de cabeça a um cruzamento.

Com este resultado, a Ovarense desce para o quarto lugar da tabela. A derrota impede a possibilidade de recuperar o bronze, mesmo em caso de vitória ante a União de Lamas.