“Verão com Prevenção” na região centro contou com 3500 participantes

Cerca de 3500 participantes foram abrangidos pelas atividades promovidas no âmbito da campanha “Verão com Prevenção” na região centro. A iniciativa é promovida pelo Núcleo Regional do Centro da Liga Portuguesa Contra o Cancro (NRC.LPCC) e visa alertar, particularmente os mais novos, para o risco da exposição desprotegida e incorreta ao sol. A ação teve lugar em várias praias fluviais e oceânicas, bem como em zonas urbanas de cidades, pertencentes a sete concelhos. Foram, ainda, realizadas 68 consultas de deteção precoce de lesões cutâneas das quais resultaram 20 encaminhamentos para diagnóstico e tratamento hospitalar. De 19 a 28 de julho, o “Verão com Prevenção” percorreu sete concelhos da região centro e voltou a sensibilizar para a prevenção do cancro da pele, promovendo hábitos de exposição solar saudáveis e de diagnóstico precoce. Pombal, Figueira da Foz, Ovar, Ílhavo, Marinha Grande, Cantanhede e Castanheira de Pera acolheram a campanha que conta com o apoio dos voluntários do NRC.LPCC e, em alguns casos, apoiados pela Airstream da LPCC com a disponibilização de materiais didáticos para os mais novos.

