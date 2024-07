“Verão + Seguro” promoveu ações de sensibilização com 800 alunos

Entrega de prémios aos alunos vencedores decorreu na galeria do Centro de Arte de Ovar

Na Galeria do Centro de Arte de Ovar, foram entregues no passado dia 25 de junho os prémios aos alunos vencedores do projeto “Verão + Seguro”. É o culminar da iniciativa dinamizada pela Equipa Local de Saúde de Ovar (Saúde Pública), em articulação com o Município, que promoveu sessões informativas a cerca de 800 alunos do ensino pré-escolar. “O Projeto ‘Verão + Seguro’ teve um papel muito importante na sensibilização dos alunos, mas também das suas famílias”, destaca Domingos Silva, sublinhando a importância de “as crianças usufruírem do verão em pleno, mas sempre de uma forma responsável e informada”. As sessões escolares abordaram temas cruciais para que as crianças e as famílias possam viver o verão de forma completa e sem riscos. De maneira divertida e com muitos jogos à mistura, os alunos ficaram a saber mais sobre quais os cuidados a ter com a exposição ao sol, a importância da hidratação e como prevenir afogamentos. Os alunos puderam, ainda, avaliar os seus conhecimentos, integrando um concurso. Todos os alunos receberam um livro de atividades, panfletos alusivos ao tema e um diploma de participação. O Projeto “Verão + Seguro” integrou 39 turmas do ensino pré-escolar dos três agrupamentos de escolas de Ovar. As ações de sensibilização haviam decorrido no Parque Urbano, aquando das comemorações do Dia Mundial da Criança.