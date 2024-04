100 “atores” em palco recriam Via Sacra da Jornada Mundial da Juventude 2023

100 “atores” em palco, com idades entre os 10 e os 70 anos, serão os protagonistas de um espetáculo diferenciador, no dia 6 de abril, às 21h30, que une o canto e música ao teatro, o vídeo à dança, a oração à reflexão e que marcará de forma distinta o encerramento da Semana Santa de Santa Maria da Feira.

Via Sacra Jovem “A Alegria que Cria Raízes” é uma criação do Grupo Gólgota, em parceria com a Pastoral Juvenil da Vigaria da Feira e com a Juventude Passionista. Um espetáculo eclético que irá percorrer a caminhada, a via sacra, de Jesus Cristo, desde a sua condenação até à sua ressurreição, mas através dos problemas e maleitas que assolam a sociedade de hoje.

Inspirada na Via Sacra da Jornada Mundial da Juventude 2023, com os textos lidos em cada estação da via sacra e respetiva fragilidade associada, da autoria do padre jesuíta Nuno Tovar de Lemos, o espetáculo de encerramento da Semana Santa pretende palmilhar o percurso de dor de Jesus na dor dos Homens para chegar à “Alegria que Cria Raízes” (Papa Francisco).

A cenografia do espetáculo é um dos pontos de destaque. Através de símbolos cenográficos e da própria construção de uma estrutura será representado o Monte Gólgota onde Jesus Cristo terá sido crucificado.

“A Alegria que Cria Raízes” dá vez e voz aos jovens, contando com representatividade de praticamente todas as freguesias do território de Santa Maria da Feira e também dos concelhos limítrofes.

Os bilhetes, no valor de 5 euros, podem ser adquiridos em www.bol.pt.