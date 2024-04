12.º Aniversário do Ponto de Luz

No passado dia 14 assinalaram-se 12 anos do Ponto de Luz, Polo de Souto da Biblioteca Municipal de Santa Maria da Feira. A efeméride celebrou-se ao longo de quatro dias, 6, 12, 13 e 14 de Abril, com inúmeras actividades culturais que resumem, de certo modo, o percurso desta casa da cultura. No dia 6, realizou-se a apresentação do livro de poesia “A Ventoinha – Omnisciente e Omnipresente” da autoria de António JL Ribeiro. Uma viagem pela história, pela tradição e pelas vivências do autor. Um encontro moderado por Ricardo Santos, com a colaboração das filhas do autor, Ana Sofia Lemos Ribeiro e Inês Lemos Ribeiro. No dia 12, a aposta na prata da casa foi bem-sucedida. Numa sala repleta de gente, os Brothers in Arms deram um espectáculo ao ritmo dos anos 80. Criada em 2020, a formação musical que incluiu dois irmãos soutenses tem prestado tributo, essencialmente, a músicas dos anos 80, particularmente portuguesas.

