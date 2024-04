200 músicos nos 50 anos da liberdade

OFP regressa ao Europarque com concerto único

São mais de duas centenas os músicos que no dia 21 de Abril vão encher o palco do Grande Auditório do Europarque. O Coro Sinfónico Lisboa Cantat e o Coro Polifónico da Lapa juntam-se à Orquestra Filarmónica Portuguesa (OFP) e às solistas Bárbara Barradas e Cátia Moreso para um concerto ímpar que celebra os 50 anos da liberdade e da democracia e terá como protagonista uma das maiores obras-primas da história musical.

“Ressurreição” é o nome da imponente 2ª Sinfonia de Gustav Mahler que, dirigida pelo maestro Osvaldo Ferreira, vai juntar em palco mais de duas centenas de artistas, poucos dias antes das ‘bodas de ouro’ da democracia portuguesa.

