A Comissão Política do PSD de Milheirós de Poiares realizou no passado dia 20 de Outubro a 2ª Edição das “Conversas na Sede”.

A iniciativa teve lugar na sede do núcleo e contou com a presença de militantes e simpatizantes do partido. No painel de oradores estiveram Minervina Rocha, presidente da Junta de Freguesia de Escapães, Maximino Costa, presidente da Junta de Freguesia de São Paio de Oleiros, e Ricardo Oliveira, presidente da Junta de Freguesia de Arrifana. Segundo a Comissão, foi “um momento agradável de partilha e troca de impressões sobre o papel do autarca, as dificuldades e os desafios em cada uma das suas freguesias.

O PSD de Milheirós de Poiares irá realizar no mês de Novembro o tradicional magusto, no dia 11, e no dia 15 comemorará o 37º aniversário da sua sede.