3DCORK cumpre caminho de sustentabilidade e inovação

A 3DCORK tem uma visão: embelezar e proteger o mundo com design inspirado na natureza, objectos quotidianos inovadores com impacto ambiental líquido positivo. A missão é crescer, inovar e qualificar as suas equipas, criando um círculo virtuoso de desenvolvimento sustentado.

É desta forma que nos é a apresentada a empresa de 3DCork no site da empresa.

A empresa oferece cem por centro de soluções integradas em design, desenvolvimento e produção. A utilização de cortiça reciclável permite zero árvores abatidas e um impacto negativo de CO2. Com produção de energia própria, contribui também para uma economia circular.

A mensagem de primeira linha não deixa dúvidas quanto ao foco desta empresa familiar: “Amamos a cortiça e isso transparece no que fazemos. Escolhemos os melhores grãos de cortiça para criar peças requintadas que reúnem o conhecimento ancestral de trabalhar a cortiça com o design moderno. A cortiça é um material fascinante, natural, sustentável e de ampla utilização. Nenhuma árvore é abatida”.

